Прокуратура начала проверку по факту потери части груза селитры в порту Красноярска

Красноярск, 27 августа. Надзорные органы проверят АО «Енисейское речное пароходство» на соблюдение федерального закона при перевозке селитры.

Прокуратура установила, что 25 августа у причала морского порта Дудинка в результате штормового явления произошел крен пришвартованной баржи, на борту которой находилась селитра аммиачная, являющаяся удобрением. На судне было около 1,5 тыс. мешков.

Специалисты оценят действия эксплуатанта по устранению угрозы транспортного происшествия, также будет проведена проверка на предмет возможной утраты части груза.