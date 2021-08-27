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Прокуратура начала проверку по факту потери части груза селитры в порту Красноярска

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:28
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту потери части груза селитры в порту Красноярска
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Красноярск, 27 августа. Надзорные органы проверят АО «Енисейское речное пароходство» на соблюдение федерального закона при перевозке селитры.

Прокуратура установила, что 25 августа у причала морского порта Дудинка в результате штормового явления произошел крен пришвартованной баржи, на борту которой находилась селитра аммиачная, являющаяся удобрением. На судне было около 1,5 тыс. мешков.

Специалисты оценят действия эксплуатанта по устранению угрозы транспортного происшествия, также будет проведена проверка на предмет возможной утраты части груза.

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прокуратура проверка таймыр
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