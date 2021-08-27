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Министр обороны Казахстана может покинуть пост из-за взрывов в воинской части

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:49
Происшествия
Министр обороны Казахстана может покинуть пост из-за взрывов в воинской части
ТАСС  /  Вадим Савицкий

Нур-Султан, 27 августа. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку из-за взрывов на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области.

Информацию о его готовности покинуть пост подтвердили в пресс-службе министерства обороны республики. На данный момент перед ним стоит задача ликвидировать последствия ЧП, после чего руководство страны примет окончательное решение.

Серия мощных взрывов произошла на территории воинской части. Известно, что в складских помещениях хранилось свыше 500 тонн тротила.

В результате инцидента погибли девять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Казахстан минобороны взрыв
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