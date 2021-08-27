Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза на фоне теракта в аэропорту Кабула

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Консультации запланированы на пятницу, 27 августа. Они пройдут на фоне теракта в аэропорту Кабула, который был организован боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

По его словам, глава государства примет участие в совещании в режиме видеоконференции. Песков также отметил, что в Кремле осуждают происходящее в афганской столице.

1 Организация запрещена на территории РФ.