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Песков высказался о появившихся в Германии плакатах с Калининградом в составе ФРГ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:28
Политика
Песков высказался о появившихся в Германии плакатах с Калининградом в составе ФРГ
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 27 августа. Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам, на которых Калининградская область является частью ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел плакаты, копирующие листовки 72-летней давности. Реакция Москвы на эти действия в Германии «негативная, отрицательная», заявил представитель Кремля. При этом он добавил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина.

«Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», — добавил чиновник, отвечая журналистам на вопрос.

Копии предвыборных плакатов 1949 года распространились в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. На картах там изображена Германии с границами довоенных лет.

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песков германия калининградская область
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