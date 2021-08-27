Песков высказался о появившихся в Германии плакатах с Калининградом в составе ФРГ

Москва, 27 августа. Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам, на которых Калининградская область является частью ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел плакаты, копирующие листовки 72-летней давности. Реакция Москвы на эти действия в Германии «негативная, отрицательная», заявил представитель Кремля. При этом он добавил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина.

«Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», — добавил чиновник, отвечая журналистам на вопрос.

Копии предвыборных плакатов 1949 года распространились в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. На картах там изображена Германии с границами довоенных лет.