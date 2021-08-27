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В США из-за COVID-19 умрет минимум 100 тысяч человек до первого декабря
Весь мир
В США из-за COVID-19 умрет минимум 100 тысяч человек до первого декабря
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 27 августа. Если США не изменят методы защиты от коронавируса COVID-19, то до первого декабря от заболевания умрет еще минимум 100 тыс. человек. Такой прогноз дал Консорциум по моделированию COVID-19 Техасского университета, сообщает CBS News.

Согласно модели, выстроенной учеными из различных вузов, к середине сентября смертность возрастет, а затем будет медленно снижаться. Если правительство США ничего не поменяют в плане защиты от вируса, то к первому декабря умрет еще порядка 100 тыс. человек. Чтобы сократить количество смертей, достаточно использовать обычные средства защиты.

«Мы можем спасти 50 тыс. жизней, просто надев маски. Вот насколько важны модели поведения», — сказал профессор и один из участников исследования Али Мокдад.

Ученые отмечают, что смертность напрямую будет зависеть от самих американцев.

«Поведение действительно будет определять, когда и насколько спадет текущая волна. Мы не можем остановить «дельту» на ее пути, но мы можем изменить наше поведение», — поделилась Лорен Ансель Майерс, директор Консорциума по моделированию COVID-19 Техасского университета.

По данным Вашингтонского университета, к началу декабря умрут еще 98 тыс. американцев, а общее число погибших составит почти 730 тыс. человек.

На 27 августа в США выявлено 32 млн случаев заражения COVID-19. Количество умерших составляет 633 тыс. человек. В среднем за день фиксируют более 100 тыс. новых заражений вирусом.

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сша смертность пандемия коронавируса
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