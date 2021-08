В США из-за COVID-19 умрет минимум 100 тысяч человек до первого декабря

Вашингтон, 27 августа. Если США не изменят методы защиты от коронавируса COVID-19, то до первого декабря от заболевания умрет еще минимум 100 тыс. человек. Такой прогноз дал Консорциум по моделированию COVID-19 Техасского университета, сообщает CBS News.

