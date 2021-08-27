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Песков: Россия пока не планирует новых операций по эвакуации людей из Кабула

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:20
Политика
Песков: Россия пока не планирует новых операций по эвакуации людей из Кабула
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 27 августа. Москва на текущий момент не собирается возобновлять операцию по вывозу людей из Афганистана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия внимательно наблюдает за стремительным развитием ситуации в регионе.

«Пока каких-то иных операций не планируется», — сказал он.

В дальнейшем все будет зависеть от обстановки. Это сложно спрогнозировать, резюмировал он.

Стоит отметить, что накануне в Кабуле произошла серия терактов. В результате действий боевиков погибли 90 человек.

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россия афганистан песков
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