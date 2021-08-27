Песков: Россия пока не планирует новых операций по эвакуации людей из Кабула

Москва, 27 августа. Москва на текущий момент не собирается возобновлять операцию по вывозу людей из Афганистана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия внимательно наблюдает за стремительным развитием ситуации в регионе.

«Пока каких-то иных операций не планируется», — сказал он.

В дальнейшем все будет зависеть от обстановки. Это сложно спрогнозировать, резюмировал он.

Стоит отметить, что накануне в Кабуле произошла серия терактов. В результате действий боевиков погибли 90 человек.