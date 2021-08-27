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Ретрокар в стиле неоклассики появился в линейке Great Wall
Экономика
Ретрокар в стиле неоклассики появился в линейке Great Wall
wikipedia.org

Баодин, Китай, 27 августа. Общественности представили концептуальную модель, выполненную в стилистике классических автомобилей XX века.

Китайская автомобилестроительная корпорация Great Wall через свой суббренд Wey презентовала концепт-кар под названием Retro SUV. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Машина напоминает многие советские и американские автомобили 40-х годов прошлого столетия, а также берет некоторые детали от легендарного Volkswagen Beetle. Автоэксперты считают, что игры с тематикой ретро связаны с переходом в Great Wall Филла Симмонса, который ранее работал главным дизайнером в Land Rover, а впоследствии курировал внешность автомобилей Haval в Китае.

Wey Retro SUV сконструирован на бензиновом двигателе, а его салон представляет собой сочетание прошлого и инновационного будущего. Премьера транспортного средства должна пройти на грядущем автомобильном салоне в Чэнду.

Оригинальный концепт внедорожника Tank представители Wey ранее демонстрировали в ходе апрельского автосалона в Шанхае. В основу модификации тогда лег SUV Tank 300.

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концепт great wall Wey Retro SUV
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