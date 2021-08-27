Убийца тюменской школьницы скрыл лицо капюшоном на заседании суда

Тюмень, 27 августа. Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени мужчина спрятал свое лицо за капюшоном во время судебного заседания, куда его доставили под усиленной охраной.

Кроме того, 40-летний Виталий Бережной не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с убийством девочки и своей семьей.

Накануне сообщалось, что уроженец Оренбурга признался в совершенном преступлении и рассказал детали убийства. В отношении мужчины провели следственные действия на месте расправы, а также возле озера, где нашли тело жертвы Бережного.

Напомним, восьмилетняя Анастасия М. пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа на берегу Оброчного озера, в двух с половиной километрах от дома. Убийца завернул труп ребенка в кусок полиэтилена и половик, поместил в коробку и вынес в труднодоступное место у озера. На допросе он признался, что в состоянии наркотического и алкогольного опьянения заманил девочку на съемную квартиру, где связал, изнасиловал, а после задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, прежде чем решил замести следы.

Ранее сообщалось, что убийцу тюменской школьницы могла выдать наклейка на машине.