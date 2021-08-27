Песков ответил на обращение представителей СМИ про иноагентов

Москва, 27 августа. Кремль видел обращение средств массовой информации с требованием изменить закон об иностранных агентах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не согласны с риторикой обращения, однако считают его заслуживающим внимания.

«Мы видели обращение журналистов с просьбой прекратить преследование (коллег). Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о примирении положений закона», — указал представитель Кремля.

Он также отметил, что действующая редакция закона позволяет организациям-иноагентам выйти из соответствующего статуса. Цель закона об иноагентах заключается в предупреждении россиян, что они читают данные иностранного агента, и в предоставлении возможности самим сделать вывод о достоверности распространяемой информации, акцентировал внимание Песков.

Избавиться от статуса иноагента можно за один год, однако никто еще этим не занимался. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков в ходе брифинга.