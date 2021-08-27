«Реал» готовится к презентации нападающего Мбаппе

Мадрид, 27 августа. Боссы мадридского «Реала» приступили к подготовке презентации новичка команды — форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Форвард Мбаппе уже попрощался с одноклубниками из «Пари-Сен-Жермен» и уведомил их о своем переходе в мадридский клуб, сообщает испанское издание Marca.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, в его активе 27 забитых мячей и семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что парижане отклонили предложение мадридского «Реала» о покупке нападающего Килиана Мбаппе за 160 млн евро. Отмечалось, что руководство сливочных такой ответ не устроил, в связи с чем боссы готовят новое трансферное предложение.