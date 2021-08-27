Афганская катастрофа вскрыла тотальный кризис управления в США и НАТО

В результате террористической атаки в Кабуле вечером 26 августа, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1, погибло свыше 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Последующее выступление американского президента Джо Байдена только подтвердило то, о чем и так все уже догадывались: афганский кризис усиливается.

Между тем, вся нынешняя афганская катастрофа — это в первую очередь кризис целеполагания американских элит. Круги от афганского кризиса будут разбегаться еще долго, грозя в любой момент превратиться в цунами. В России это понимают и реагируют на события соответствующим образом.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию внутри и вокруг Афганистана.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Белый дом проиграл сам себе

Западная коалиция продолжает вывод своих воинских контингентов и эвакуацию гражданских лиц из Афганистана. Происходит это столь стремительно, что со стороны творящееся в аэропорту Кабула и вне его больше напоминает хаос, чем плановое мероприятие.

Тем временем американский телеканал CNN 26 августа сообщил, что США намерены завершить свой «исход» из центральноазиатской страны в течение 36 часов. Эта новость лишь усилила смятение среди тысяч иностранцев и афганцев, желающих покинуть новоявленный «Исламский Эмират Афганистан» и все еще находящихся в Кабуле.

Еще больше ухудшила ситуацию серия терактов близ кабульского аэропорта. То, что раньше выглядело хаосом, прямо на глазах ведущих мировых СМИ стало превращаться в афганский Апокалипсис…

Разберемся в произошедшем и его последствиях.

Неожиданно быстрое обрушение режима Ашрафа Гани стало триггером, который грозит, в соответствии с принципом домино, обрушить стабильность не только в соседних с Афганистаном странах, но и в Европе и даже в США. При этом хаос в Афганистане стал производным от хаоса политической системы в Штатах. Неготовность стран-участников западной коалиции к развалу афганской центральной власти и приходу талибов привела к целой череде острых политических кризисов. Плюс к этому впереди замаячило еще и новое «издание» кризиса рвущихся на Запад беженцев — теперь афганских.

Действительно, стремительное падение власти президента Гани вкупе с успешным наступлением талибов привело к массовой миграции беженцев из Афганистана за его пределы. Зримым символом этого стал международный аэропорт Кабула, со всех сторон атакованный тысячами отчаявшихся афганцев, которым сотрудничество с коалицией теперь грозит смертью. Контроль над ситуацией был полностью потерян, когда к политическим беженцам присоединились тысячи, если не десятки тысяч афганцев-мигрантов, решивших, что сейчас им подворачивается возможность «свалить» на Запад.

К такому повороту событий не были готовы ни Вашингтон, ни Кабул, ни европейские столицы. Никаких планов по эвакуации политических беженцев из Афганистана просто не прорабатывалось. В пожарном порядке Штатам и другим странам-участницам западной коалиции пришлось перебрасывать в Кабул новые воинские контингенты, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и не потерять контроль над аэропортом.

Пожалуй, сильнее всего порожденный афганским хаосом системный политический кризис ударил по главному инициатору вторжения в Афганистан и лидеру западной коалиции — Соединенным Штатам. Там случился самый настоящий коллапс системы баланса интересов внутри команды президента Джо Байдена. После рывка талибов в Кабул и бегства Гани Белый дом попросту замолчал на несколько дней, не в силах объяснить происходящее миру.

Более того, оказались заморожены и международные контакты. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по его словам, узнал о запуске американцами эвакуации из Кабула лишь благодаря прессе. И более трех суток этот лидер главного стратегического союзника Америки не мог дозвониться до Белого дома! Самоустранилась от ситуации и вице-президент США Камала Харрис. И только на пятый день развития кризиса президент Байден решился-таки выступить с обращением к прессе.

В общем, данный этап афганской трагедии Белый дом проиграл — причем самому себе.

Федеральное агентство новостей /

Кризис доверия к Штатам

Кризис в Афганистане — это не какая-то случайность или критическое падение качества управления США, а продолжение все более укореняющегося политического кризиса, уже долгое время раскалывающего американские политические элиты. Афганский кризис эти внутриамериканские «разборки» взорвал изнутри, выставив напоказ все противоречия, накопленные внутри истеблишмента США.

Вместо того, чтобы попытаться общими усилиями справиться с проблемой, представители верхов Соединенных Штатов начали использовать афганский кейс для ослабления позиций своих политических оппонентов. Этим отметились как вице-президент Харрис и члены американского разведсообщества, так и экс-президент Дональд Трамп, бросившийся с упоением критиковать Байдена. При этом Байден не делал ничего такого, чего не собирался ранее делать сам Трамп, как раз и принявший в свое время решение о выводе американских войск из Афганистана.

В целом, афганский кризис — это в первую очередь кризис целеполагания американских элит, которые потеряли свое единство даже во внешнеполитических вопросах. Тут они явно продемонстрировали слабость, и это больше ни для кого не секрет.

Также Афганистан в самой яркой форме продемонстрировал кризис функциональности и целеполагания НАТО. Столкнувшись с по-настоящему острой проблемой, грозящей большими потерями, Альянс от ее решения просто самоустранился.

Более того, столкнувшись с самоизоляцией американского правительства, которое в тот момент решало свои внутренние проблемы, руководство НАТО, фигурально выражаясь, впало в кому. До сих пор оно не может сформулировать собственную позицию по теме эвакуации аффилированных с НАТО афганских граждан и вопросу грядущего кризиса с «нашествием» афганских беженцев. Наконец, в Альянсе совершенно не владеют информацией о том, сколько западного вооружения в Афганистане досталось исламистам.

На международном уровне ситуация в Афганистане спровоцировала жесточайший кризис доверия к США со стороны их ближайших союзников и членов коалиции. Европейская пресса полна критики действий Вашингтона, причем впереди планеты всей тут, как ни странно, британские медиа. Руководство Великобритании также испытывает сильный стресс и разочарование касательно отношения США к своим союзникам.

Безусловно, это будет иметь последствия при реализации Вашингтоном стратегии реанимации НАТО под своим началом. По итогам афганской эпопеи европейские союзники США по Альянсу наверняка озвучат множество закономерных претензий.

Но все это будет происходить вне Афганистана. Но что ждет сам новоявленный «эмират»?

Вакуум власти, сложившийся в стране, грозит афганцам хаосом и гуманитарной катастрофой. В городах и населенных пунктах отсутствует электричество, не работает банковская система, парализована торговля. Под угрозой — снабжение населения водой. Уже сейчас наблюдатели в Кабуле сообщают о взрывном росте уличной и организованной преступности.

В перспективе Афганистан стоит перед риском массовой эпидемиологической угрозы и возникновения голода. Главным вызовом для талибов сейчас выступает перезагрузка всей социально-экономической системы государства и удержание контроля над улицей. Лишь успешное решение этих задач обеспечит талибам легитимность в глазах афганцев.

Отметим, что после ухода западной коалиции в Афганистане останутся три центра силы:

— движение «Талибан»1, которому еще предстоит стать единой интегрированной структурой (сейчас это скорее «горизонтальное» сообщество полевых командиров);

— набирающий сил местный филиал «Исламского государства»;

— силы таджикского анклава в Пандшерском ущелье.

Результат схватки между первыми двумя лагерями и даст представление о будущем Афганистана. Иронично смотрится то, что обе ключевые силы в стране формально находятся «на одной стороне», представляя радикальный исламизм и действуя террористическими методами.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Yaqoub Azord

Россия готова встретить цунами

А что же Россия?..

Нашей стране, по большому счету, неважно, кто будет возглавлять правительство в Афганистане, куда важнее для нас стабильность и управляемость ситуации «на том берегу Пянджа».

При этом возможности для влияния на новые афганские власти у Москвы вполне имеются: это можно делать через стран-соседей (Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан), через создание коалиций с ключевыми региональными лидерами (Ираном и Пакистаном) и, наконец, напрямую — экономически.

Что следует добавить в заключении? С уходом западной коалиции из Кабула эта шахматная партия отнюдь не закончится. Афганистан занимает центральное место в региональной логистике, а также в глобальном транзитном пути из Азии в Европу, что делает его важным элементом в стратегии больших держав. Россия в этой конфигурации выступает в качестве эффективного посредника, связывающего различные силы внутри Афганистана и ключевые державы региона.

Вместе с тем, для российского военно-политического руководства ситуация в Афганистане — это серьезный и не везде просчитываемый риск. Находящиеся неподалеку страны ОДКБ — Таджикистан и Киргизия — в настоящий момент весьма слабы в военном отношении и нестабильны в отношении политическом. Гуманитарный кризис с беженцами или диверсионно-террористическая угроза из-за Пянджа могут обрушить хрупкие режимы Душанбе и Бишкека.

Поэтому Россия экстренно готовится к отражению военной угрозы со стороны Афганистана, реализуя серию учений с участием Узбекистана и Таджикистана, а также других стран, одновременно усиливая свои воинские контингенты на 201-й военной базе.

Круги от афганского кризиса будут разбегаться еще долго, грозя в любой момент превратиться в цунами. В России это понимают и реагируют на события соответствующим образом.

1 Организация запрещена на территории РФ.