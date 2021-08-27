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Песков: Москва обеспокоена ситуацией в Афганистане в связи с терактами

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:17
Политика
Песков: Москва обеспокоена ситуацией в Афганистане в связи с терактами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 августа. Ситуация в Афганистане после терактов в Кабуле вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что РФ решительно осуждает террористические акты. Также пресс-секретарь выразил сожаление, что взрывы унесли большое количество жизней.

«К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1 — запрещенная в РФ террористическая организация)», — заявил Песков.

По его словам, подобное положение дел способствует росту напряженности в самом Афганистане. Эти теракты продолжают оставаться причиной серьезной озабоченности Москвы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 110. В том числе к ним относятся военнослужащие ВС США и мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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