Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:06
14:06
Армия
Шойгу обозначил сроки ввода в эксплуатацию нового госпиталя в Казани
14:06
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в английском курортном городе
14:05
Политика
Путин и члены Совбеза РФ обсудили ситуацию в Афганистане
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
Все новости

Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым возлюбленным

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:07
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым возлюбленным
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 27 августа. Певица Татьяна Буланова перестала скрывать подробности романа с новым избранником и вспомнила, как познакомилась с молодым бойфрендом.

Звезда российской эстрады Татьяна Буланова уже два года счастлива в отношениях с новым кавалером. Артистка призналась, что планировала сохранить свой роман в тайне от фанатов, но неожиданно решила перестать скрывать свои чувства. Звезда похвасталась новыми отношениями в YouTube-проекте «Алена, блин!».

«Ну а что я, в помойке найдена, что ли? Я еще молода! Он младше на 19 лет. Он спортсмен в далеком прошлом. Не хотела я говорить… Познакомила нас подруга, коллега моя. За что ей спасибо огромное. Раньше, до этой истории, я считала, что если мужчина младше женщины настолько, то это что-то не то», — поделилась певица.

Буланова подчеркнула: возраст не имеет значения, главное, чтобы избранник относился к женщинам с уважением и был воспитан. Звезда также отметила, что ее возлюбленный очень заботлив, как сообщает «Вечерняя Москва».

Новый роман Булановой начался спустя несколько лет после ее развода с футболистом Владиславом Радимовым. Теперь спортсмен обязан выплачивать артистке алименты на сына, передает «Мир 24».

Буланова активно следила за успехами России на Олимпиаде в Токио. Артистка объяснила, какие качества отличали российских гимнасток.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым возлюбленным
буланова отношения звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru