Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым возлюбленным

Москва, 27 августа. Певица Татьяна Буланова перестала скрывать подробности романа с новым избранником и вспомнила, как познакомилась с молодым бойфрендом.

Звезда российской эстрады Татьяна Буланова уже два года счастлива в отношениях с новым кавалером. Артистка призналась, что планировала сохранить свой роман в тайне от фанатов, но неожиданно решила перестать скрывать свои чувства. Звезда похвасталась новыми отношениями в YouTube-проекте «Алена, блин!».

«Ну а что я, в помойке найдена, что ли? Я еще молода! Он младше на 19 лет. Он спортсмен в далеком прошлом. Не хотела я говорить… Познакомила нас подруга, коллега моя. За что ей спасибо огромное. Раньше, до этой истории, я считала, что если мужчина младше женщины настолько, то это что-то не то», — поделилась певица.

Буланова подчеркнула: возраст не имеет значения, главное, чтобы избранник относился к женщинам с уважением и был воспитан. Звезда также отметила, что ее возлюбленный очень заботлив, как сообщает «Вечерняя Москва».

Новый роман Булановой начался спустя несколько лет после ее развода с футболистом Владиславом Радимовым. Теперь спортсмен обязан выплачивать артистке алименты на сына, передает «Мир 24».

Буланова активно следила за успехами России на Олимпиаде в Токио. Артистка объяснила, какие качества отличали российских гимнасток.