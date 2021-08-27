Житель Бурятии убил и сжег трех человек после отказа дать ему опохмелиться

Улан-Удэ, 27 августа. Следователи задержали жителя Бурятии по подозрению в убийстве трех человек.

По версии следствия, обвиняемый пил на протяжении всего дня, а потом пошел к знакомой пенсионерке, чтобы опохмелиться. Женщина открыла ему дверь, но в просьбе отказала, тогда разъяренный мужчина ударил ее несколько раз ножом, а после добил молотком.

В момент совершения преступления в квартиру зашла соседка, которую он тоже убил, чтобы не оставлять очевидцев. Зайдя в комнату, он увидел спящего на диване мужчину и решил поджечь квартиру, чтобы избавиться от следов своего злодеяния и от последнего потенциального свидетеля его преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.