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Гостям форума «Армия-2021» раскрыли особенности создания военно-исторических фильмов

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:04
Армия
Гостям форума «Армия-2021» раскрыли особенности создания военно-исторических фильмов
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 27 августа. Российское военно-историческое общество предоставило гостям форума «Армия-2021» возможность ознакомиться с особенностями создания кинокартин военной тематики.

На площадке организации участники выставки встретились с генеральным продюсером кинокомпании «Инферно» Иваном Архиповым, который раскрыл тонкости своей работы. Здесь же состоялась презентация нового проекта Национальной ассоциации драматургов «МоноЛит».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом подготовило увлекательную культурную программу для гостей форума «Армия-2021». На площадках мероприятия выступят более 500 артистов и спикеров. Также, по данным RT, в работе выставки приняли участие 63 оборонных предприятия Московской области.

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