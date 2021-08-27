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Башага на фоне претензий к правительству Ливии заявил о желании занять пост премьера

Весь мир
Башага на фоне претензий к правительству Ливии заявил о желании занять пост премьера
facebook.com  /  المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - ليبيا

Каир, 27 августа. Бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага встретился в египетской столице с послом США в Триполи Ричардом Норландом, чтобы обсудить будущее ливийского премьера Абд аль-Хамида Дабибы на фоне предстоящего допроса Палатой представителей переходного кабмина.

Парламентарии североафриканской страны сообщили замечания по работе Правительства национального единства (ПНЕ).  Допрос запланировали на понедельник, 30 августа, на фоне чего бывший глава МВД ПНС выразил стремление выдвинуть собственную кандидатуру в качестве альтернативы Абд аль-Хамиду Дабибе.

Ранее Фатхи Башага претендовал на пост в переходном правительстве, попал в один список с председателем Палаты представителей Агилой Салехом, но проиграл, поскольку не набрал необходимого количества голосов в рамках Ливийского форума политического диалога в Женеве.

Позже экс-министр заявил об идеи баллотироваться на грядущих президентских выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года, и заручился поддержкой французских лоббистов, которые намерены продвинуть его политические интересы в Евросоюзе.

Однако после сообщения главы ливийского парламента о возможном роспуске и лишении ПНЕ вотума доверия, что поддержали и депутаты, Фатхи Башага решил снова попытаться занять премьерский пост. Бывший глава МВД ПНС в ходе встречи с американским послом попытался заручиться поддержкой США, чтобы предложить собственную персону в качестве замены.

Конкуренция за переходные позиции в Ливии обострилась, что беспокоит наблюдателей, которые опасаются невыполнения дорожной карты и, соответственно, не подготовки к президентским выборам. В рамках проекта «Антитеррор» международная редакция Федерального агентства новостей подробно разъясняла, кто такой Фатхи Башага, о его преступлениях и связях с вооруженными группировками из Мисураты, а также международными террористическими организациями.

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ливия
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