Все сельские школы в России оснастят необходимым оборудованием до 2024 года

Москва, 27 августа. Сельские школы в России планируется полностью оснастить необходимым оборудованием до 2024 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, большое внимание в рамках нацпроекта «Образование» уделяется преимущественно городским школам. Однако в этот раз акцент сделали и на сельских образовательных учреждениях — их планируется года оснастить требуемым оборудованием до 2024.

В РФ на данный момент насчитывается около 27 тыс. сельских школ, которые в том числе расположены и в Московской области. Об этом Кравцов сообщил на российском международном форуме «Время образования».

Две детские школы в Калужской области тем временем получили музыкальные инструменты и оборудование на сумму 8,8 млн рублей. Такую материальную помощь учреждениям оказали в рамках национального проекта «Культура».