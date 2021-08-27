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Все сельские школы в России оснастят необходимым оборудованием до 2024 года

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:12
Общество
Все сельские школы в России оснастят необходимым оборудованием до 2024 года
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 27 августа. Сельские школы в России планируется полностью оснастить необходимым оборудованием до 2024 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, большое внимание в рамках нацпроекта «Образование» уделяется преимущественно городским школам. Однако в этот раз акцент сделали и на сельских образовательных учреждениях — их планируется года оснастить требуемым оборудованием до 2024.

В РФ на данный момент насчитывается около 27 тыс. сельских школ, которые в том числе расположены и в Московской области. Об этом Кравцов сообщил на российском международном форуме «Время образования».

Две детские школы в Калужской области тем временем получили музыкальные инструменты и оборудование на сумму 8,8 млн рублей. Такую материальную помощь учреждениям оказали в рамках национального проекта «Культура».

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