Эксперт назвала преимущества смешанного образования для школьников и студентов

Современное образование становится более эффективным и практичным во времена постковидной эры, где все заботятся о здоровье, учитывают допуски и недопуски к очному обучению. Эпоха, когда появилась возможность не тратить время на дорогу в школу и университет, а посвятить его получению новым навыкам, неожиданно, но наступила. Об этом ФАН рассказала соосновательница Devar, участница рейтинга 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes Анна Белова.

Несмотря на то, что пандемия свалилась как снег на голову, а обучающие методики не были приспособлены к такому положению дел, вынужденные изменения прочно вошли в нашу жизнь. Индустрия EdTech, ярко выступив на сцене 2020 года, показала новые варианты и возможности приобретения знаний. Данный сегмент стремительно вырос и занял сегодня лидирующую позицию в отрасли стартапов. Качество традиционного (офлайн) образования, согласно различным источникам, уже не соответствует требованиям времени — ни в части процесса обучения, ни в части его цифровизации. Однако именно в момент перехода как никогда важны поддерживающие инструменты. И ими стали образовательные онлайн-платформы.

Говоря о преимуществах смешанного образования, можно выделить следующие плюсы:

обратная связь — персональная помощь тьютора, репетитора, эксперта;

адаптивное обучение с персонализированной образовательной траекторией: программы, которые подстраиваются под уровень знаний школьника, студента, возможность учиться в удобное время;

деятельная позиция учащихся в обучении: обучение не в пассивной позиции потребителя информации, а в активной за счет интерактивных форматов, тренажеров, квизов, проектного обучения, закрепления навыков и создания кейсов для портфолио;

получение знаний из любой точки мира;

онлайн-образование, как и офлайн, подразумевает задания, в рамках которых учащимся приходится знакомиться друг с другом. Например, объединяться в пары или группы для выполнения заданий, сохраняя навыки коммуникаций.

pixabay.com / Swati Yadav

Стартапы в сфере образования только набирают обороты. Ситуация с COVID-19 неожиданно и моментально перенесла всех намного лет вперед в образовании.

«Мир уже не будет прежним и не вернется к классическому образованию, в котором дети не умеют пользоваться онлайн-платформами. Не так давно ведущие университеты уже объявили, что в новом учебном году обучение будет включать и онлайн, и прежний формат, а значит, всем нужно принять новые реалии и перестроиться», — добавила эксперт.

Согласно исследованиям Rusbase, российские проекты в EdTech стали расти в два раза быстрее, чем в мире (25% CAGR в России против 13,5% в мире). Этому есть и объективные причины уровня развития образования в конкретных странах, и общие тенденции в мире.

Создатели продукта с дополненной реальностью считают, что будущее обязательно будет включать смешанные виды общения. Вебинары и онлайн-семинары — лишь начало нового мира школьников.