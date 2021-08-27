Ученые из Узбекистана разработали вакцину от COVID-19 на основе помидоров

Ташкент, 27 августа. Специалисты из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно съесть.

По словам авторов работы, они взяли коронавирус, который обнаружен у больных в Узбекистане, клонировали его, а затем внедрили в клетки помидоров. Исследователи занимаются разработкой препарата с января 2021 года, передает сайт центра.

«Мы проверили и обнаружили, что вакцина действительно выделяется из клеток растения», — сообщил корреспондентам программы Zamon один из ученых.

Выбор в сторону помидоров был не случайным. Перед употреблением эти продукты не подвергаются термической обработке, а при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела.

Как ранее сообщалось, вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России. Разработкой препарата занимался научный центр «Вектор».