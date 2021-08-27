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Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 110

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:00
Происшествия
Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 110
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Кабул, 27 августа. Телеканал Al Jazeera сообщает, что 110 человек погибли при серии взрывов в аэропорту столицы Афганистана — Кабуле. В их числе американские военные и мирные жители.

Как минимум 28 человек из общего числа погибших при взрывах у аэропорта афганской столицы были членами запрещенного в РФ радикального движения «Талибан»1.

Два взрыва прогремели возле здания кабульской воздушной гавани в минувший четверг, 26 августа. Ответственность за случившееся взяли на себя террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Захватившие власть в республике талибы решительно осудили инцидент и пообещали найти и наказать виновных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул жертвы взрывы
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