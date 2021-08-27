Жители Азова вышли на борьбу с вышкой 5G

Ростов-на-Дону, 27 августа. Жители Азова прониклись конспирологическими теориями и вышли на борьбу с установкой вышек 5G. Информация об этом стала доступна накануне в социальных сетях города.

Как отмечают очевидцы, рядом со школой №11 один из операторов вырыл яму для установки вышки 5G. Азовчане не стали с этим мириться и, вооружившись лопатами, быстро закидали вырытый котлован. По их словам, такую же вышку пытаются установить возле школы №1, и оператора ожидает такое же противостояние.

Азовчане говорят, что об установке вышек им стало известно за неделю до произошедшего инцидента, однако их протесты не были услышаны оператором, поэтому они были вынуждены пойти на решительные действия.

Родители школьников также рассказали, что согласно разрешительной документации оператор имеет право возводить объекты вблизи обще образовательных учреждений, поэтому ни пикеты, ни суды не принесли результатов.

На видео, которое оказалось в Сети, один из азовчан сказал: «Езжайте к себе в Ростов и там копайте». Оператор сотовой связи ситуацию никак не прокомментировал, однако жители, воодушевленные первой победой, сказали, что продолжат борьбу с установкой вышек в жилых кварталах Азова.

Ранее ФАН сообщал, что донской губернатор Василий Голубев призвал инвесторов и застройщиков обеспечивать густонаселенные районы Ростова школами, детскими садами и поликлиниками, а потом уже возводить высотки.