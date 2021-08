В Нью-Йорке закрыли скандальную тюрьму, где сидел «Эль Чапо» и пособники Бен Ладена

Нью-Йорк, 27 августа. В Нью-Йорке закрыли федеральную тюрьму Metropolitan Correction Center (MCC), где недавно покончил с собой известный финансист Джеффри Эпштейн. Исправительное учреждение в последние годы неоднократно подвергалось критике, сообщает FOX News.

