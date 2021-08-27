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В Нью-Йорке закрыли скандальную тюрьму, где сидел «Эль Чапо» и пособники Бен Ладена
Весь мир
В Нью-Йорке закрыли скандальную тюрьму, где сидел «Эль Чапо» и пособники Бен Ладена
Prt Scr wikipedia.org  /  Jim Henderson

Нью-Йорк, 27 августа. В Нью-Йорке закрыли федеральную тюрьму Metropolitan Correction Center (MCC), где недавно покончил с собой известный финансист Джеффри Эпштейн. Исправительное учреждение в последние годы неоднократно подвергалось критике, сообщает FOX News.

Федеральное бюро тюрем США заявило, что закроет учреждение на неопределенный срок для исправления множественных проблем, включая слабую систему безопасности и разрушающуюся инфраструктуру. В настоящее время там содержится 233 заключенных, их планируют перевести в Бруклин. В последние годы в адрес тюрьмы звучало множество критики в связи с плохими условиями содержания, нехваткой персонала и распространением COVID-19.

«Стремясь решить проблемы в MCC Нью-Йорка как можно быстрее и эффективнее, департамент закрыть тюрьму, по крайней мере, временно, до тех пор, пока эти проблемы не будут решены», — прокомментировали в министерстве юстиции.

Смерь Эпштейна

Один из последних резонансных случаев, произошедших в MCC, стало самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна, которого арестовали за организацию проституции с участием несовершеннолетних. Его нашли мертвым в камере 10 августа 2019 года. Официальной причиной смерти стало самоубийство, однако у финансиста нашли множественные переломы в области шеи, похожие на последствия удушения. Охранники, которые должны были наблюдать за его поведением, пропустили обход камер по расписанию, также они признались, что сидели в интернете вместо того, чтобы наблюдать за заключенными. Сами записи возле камеры Эпштейна также исчезли.

«Эль Чапо» и другие

В разные годы в Metropolitan Correction Center содержались другие известные преступники. Мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, мошенник Берни Мэдофф, киллер мафии Сальваторе «Сэмми Бык» Гравано и сообщники Усамы бен Ладена.

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