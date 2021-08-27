Налетчики похитили из сейфа автосалона в Воронеже 18 миллионов рублей

Воронеж, 27 августа. Группа неизвестных совершила нападение на один из автосалонов в Воронеже, похитив из сейфа 18 миллионов рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое. Проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление личностей подозреваемых и их задержание.

«На улице Изыскателей в Воронеже неизвестные напали на автосалон, связали сторожа и похитили из сейфа 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — говорится в сообщении правоохранителей.

Известно, что нападение было совершено на автосалон в ночь с 25 на 26 августа. Другие подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что группу выходцев с Северного Кавказа подозревают в разбойном нападении на квартиру в Люберцах.