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Продолжительность ЕГЭ по истории сократили почти на час

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:57
Общество
Продолжительность ЕГЭ по истории сократили почти на час
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 августа. Время, отведенное на выполнение заданий Единого государственного экзамена по истории и обществознанию, было сокращено с 235 до 180 минут.

Федеральный институт педагогических изменений (ФИПИ) опубликовал обновленные материалы, касающиеся проведения Единого государственного экзамена в России. Об этом сообщается на официальном портале Рособрнадзора.

Согласно изменениям, в ЕГЭ по базовой математике были добавлены новые задания. Они направлены на проверку способностей ученика к выполнению действий с геометрическими фигурами. Из экзамена по истории исключили историческое сочинение и сократили время на выполнение заданий до 180 минут.

Изменения затронули и ЕГЭ по литературе. В частности, был расширен список произведений поэтов, относящихся ко второй половине XIX века. Также была включена зарубежная литература. Минимальный объем сочинения теперь составляет 200 слов.

Как сообщалось ранее, Минобрнауки РФ планирует ужесточить правила проведения школьных олимпиад. В ведомстве внимательно изучат систему и внесут в нее необходимые изменения.

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егэ история обществознание
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