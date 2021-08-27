Мавританские партии призвали возобновить контакты ради подготовки к консультациям

Нуакшот, 27 августа. Координатор десяти политических партий, представленных в парламенте, призвал мавританские государственные и общественные структуры возобновить контакты. По его словам, нужно создать механизм, который поможет организовать озвученные президентом всеобщие консультации.

Призыв поддержал правящий «Союз за Республику», представляющий интересы черного меньшинства «Альянс за справедливость и демократию», молодежные и оппозиционные объединения, а также единственная политическая партия в Мавритании, которую возглавляет женщина, «Союз за демократию и прогресс». По их мнению, необходимо действовать в интересах страны и эффективно участвовать на всех этапах консультаций.

«Цель — разработать договор, основанный на принципах равенства, справедливости и равноправия, который не только защитит индивидуальные и коллективные свободы, но и поспособствует построению прочной и укоренившейся демократической системы, сохраняя при этом социальный мир, способствующий национальному единству», — разъяснил координатор.

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани принял глав партий, поддержал подготовку к консенсусу по ключевым национальным вопросам и выступил за продвижение государства к социальной справедливости.

«Лидер заверил, что правительство привержено идти в ногу с национальными консультациями и реализовывать согласованные результаты в наилучших интересах страны», — добавил координатор.

Заявление прозвучало на фоне разделенной мавританской политической сцены. Одна часть поддерживает президента и работает над подготовкой к консультациям, а вторая, возглавляемая исламистами и экс-спикером парламента, настаивает на обязательном политическом диалоге.

Так, оппозиционные «Народный прогрессивный альянс» и «Национальное движение за реформы и развитие («Тавассуль») призывали устранить все формы маргинализации в политике правительства, а также избавиться от взяточничества, коррупции и рабства. Однако президент исключил любое политической общение, а настоял именно на консультациях.

«Когда говорим о национальном диалоге, мы склонны думать, что находимся в разгаре кризиса. Однако в Мавритании дело обстоит иначе», — подчеркнул лидер страны.

Узнав о таком подходе к ситуации, глава «Народного прогрессивного альянса» Мессауд Ульд Белхейр ответил Мухаммеду ульд аш-Шейху аль-Газуани, что Мавритании, как государства больше не существует. По его мнению, заявления о ненадобности национального диалога, потому что страна «стабильна», дискредитировали усилия политических партий в поиске долгосрочных решений проблем на основе равенства.