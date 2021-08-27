Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:05
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
13:54
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею подверглась жесткой критике со стороны Лукашенко
13:49
Происшествия
В Мытищах попавший под электричку мужчина сумел выжить
13:49
Происшествия
Москвичку обстреляли в квартире из соседней многоэтажки
Все новости

Мавританские партии призвали возобновить контакты ради подготовки к консультациям
Африка
Мавританские партии призвали возобновить контакты ради подготовки к консультациям
wikipedia.org  /  Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Нуакшот, 27 августа. Координатор десяти политических партий, представленных в парламенте, призвал мавританские государственные и общественные структуры возобновить контакты. По его словам, нужно создать механизм, который поможет организовать озвученные президентом всеобщие консультации.

Призыв поддержал правящий «Союз за Республику», представляющий интересы черного меньшинства «Альянс за справедливость и демократию», молодежные и оппозиционные объединения, а также единственная политическая партия в Мавритании, которую возглавляет женщина, «Союз за демократию и прогресс». По их мнению, необходимо действовать в интересах страны и эффективно участвовать на всех этапах консультаций.

«Цель — разработать договор, основанный на принципах равенства, справедливости и равноправия, который не только защитит индивидуальные и коллективные свободы, но и поспособствует построению прочной и укоренившейся демократической системы, сохраняя при этом социальный мир, способствующий национальному единству», — разъяснил координатор.

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани принял глав партий, поддержал подготовку к консенсусу по ключевым национальным вопросам и выступил за продвижение государства к социальной справедливости.

«Лидер заверил, что правительство привержено идти в ногу с национальными консультациями и реализовывать согласованные результаты в наилучших интересах страны», — добавил координатор.

Заявление прозвучало на фоне разделенной мавританской политической сцены. Одна часть поддерживает президента и работает над подготовкой к консультациям, а вторая, возглавляемая исламистами и экс-спикером парламента, настаивает на обязательном политическом диалоге.

Так, оппозиционные «Народный прогрессивный альянс» и «Национальное движение за реформы и развитие («Тавассуль») призывали устранить все формы маргинализации в политике правительства, а также избавиться от взяточничества, коррупции и рабства. Однако президент исключил любое политической общение, а настоял именно на консультациях.

«Когда говорим о национальном диалоге, мы склонны думать, что находимся в разгаре кризиса. Однако в Мавритании дело обстоит иначе», — подчеркнул лидер страны.

Узнав о таком подходе к ситуации, глава «Народного прогрессивного альянса» Мессауд Ульд Белхейр ответил Мухаммеду ульд аш-Шейху аль-Газуани, что Мавритании, как государства больше не существует. По его мнению, заявления о ненадобности национального диалога, потому что страна «стабильна», дискредитировали усилия политических партий в поиске долгосрочных решений проблем на основе равенства.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Мавританские партии призвали возобновить контакты ради подготовки к консультациям
мавритания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru