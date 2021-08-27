Спектакль Сатоси Мияги откроет Тихоокеанский театральный фестиваль

Приморье, 27 августа. Работа японского режиссера Сатоси Мияги откроет первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. В основе спектакля — древнеиндийский эпос «Махабхарата», сообщает ИА PrimaMedia.

«Махабхарата» — это сложный комплекс эпических повествований, новелл, басен, притч и легенд. Из огромного многообразия литературных произведений режиссер выбрал для постановки романтичную поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Организаторы уверены, что спектакль, наполненный восточной философией и легкой иронией, понравится как профессионалам, так и широкой аудитории.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в Приморье с 24 сентября по 9 октября. В программе будут представлены девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Площадками театрального фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра и Приморская краевая филармония.

Глава краевого минкульта Елена Бронникова отметила, что фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Ее инициатор — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Ранее в материале ФАН режиссер Илья Архипов рассказал о жизни театров в период пандемии.