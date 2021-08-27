Как воплотить национальную идею, сформулированную Путиным. Колонка Сергея Малинковича

Я принадлежу к политическим оппонентам российского президента, поскольку мне нравится социалистическая организация общества, а ему — другая. Но иногда Владимир Путин что-нибудь такое скажет, с чем трудно не согласиться даже такому заядлому оппозиционеру, как я.

Вот и сейчас, выступая на съезде одной из партий, российский лидер коснулся национальной идеи, которая могла бы объединить всех граждан.

«Считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России», — заявил глава нашего государства, добавив, что здесь ничего иного придумывать не нужно.

Действительно, это было бы здорово. И стоит отметить, что за последние годы было сделано несколько шагов к тому, чтобы стимулировать демографию, чтобы россияне не боялись рожать детей, как это случалось в лихие 90-е.

Но понимают ли власти, сколько опасностей и проблем сегодня стоит на пути реализации этого проекта? Так, несмотря на наличие в новой редакции нашей Конституции положений, гарантирующих консервативное понимание института семьи, по телевидению и в интернете вовсю пропагандируются однополые отношения. Конечно, этого нет и не может быть в официальных новостных программах, в передачах государственных каналов, но во многих сериалах, в импортной продукции персонажи нетрадиционной сексуальной ориентации вовсю борются за свои сомнительные равные права с обычными людьми. Присутствует эта тематика и в либерально-оппозиционном контенте, который, нравится это кому-то или нет, весьма привлекает внимание части молодежи, проживающей в городах-миллионниках. Эта волна идет из Европы и Америки. И как бы современная Россия от Европы ни отгораживалась, будучи Евразией, трудно представить, чтобы эти тенденции совсем обошли стороной такие наши города, как Москва, Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород или Калининград. Поэтому за традиционное понимание семьи и брака еще придется побороться.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

А культ цинизма, разврата, ни к чему не обязывающих отношений между мужчиной и женщиной? Разве всего этого нет в современном популярном искусстве? И тоже стоит признать, что в современном обществе стремительно меняются стандарты понимания институтов брака, даже гражданского. Можно ли этому что-то противопоставить, не превращая страну в копию КНДР, — большой вопрос. Президент сказал о необходимости солидарности поколений, о безусловной ценности традиций и культур. Кстати, в обществе не осталось незамеченным стремление властей в последние годы настойчиво культивировать среди молодежи интерес к подвигам старших поколений во время Великой Отечественной войны, в послевоенное время.

Однако мне не раз доводилось слышать от представителей старшего поколения, что им не нравится, как характеризуют в многочисленных ток-шоу, в новостях и в документальных проектах на ТВ, а также в выступлениях многих спикеров парламента советский период. Не нравится, что во время государственных праздников драпируют Мавзолей Ленина. Не нравится, что 4 ноября отмечают, а 7 ноября — нет. Не нравится, как власть предержащие отзываются о заслугах Владимира Ленина, хотя по всем опросам общественного мнения сам основатель СССР и его преемник Иосиф Сталин лидируют. Получится ли солидаризовать поколения в такой обстановке — сложно сказать.

А создание Ельцин-центров? Трудно назвать фигуру, которая бы больше раздражала именно старшее поколение, чем Борис Ельцин. Не желаю смерти Михаилу Горбачеву, но, когда он уйдет из жизни, перед нашим обществом и перед главой государства встанет вопрос — что делать с памятью об этом человеке? Создавать ли Горбачев-центры или же делать что-то совсем другое? И старшее поколение даст оценку любому решению власти.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Но вернемся к многодетной семье как таковой, которую справедливо хочет видеть образом российского будущего наш президент. В последние 1,5 года мы столкнулись с пандемией. Мы видели реакцию слабых государств — они бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы были поражены неожиданной слабостью систем европейского здравоохранения. Ну а наша страна — насколько она позаботилась о людях в это непростое время?

Те, кто работали в бюджетной сфере, почувствовали себя защищенными и в период локдауна, и после него. Совсем другая ситуация была у самозанятых, у тех, кто занят в малом бизнесе и так далее. У них тоже есть дети, семьи, во многих из которых наверняка планировалось прибавление. Надо признать, что они оказались в трудной ситуации, и государство мало чем помогло им. Правда, были введены выплаты на ребятишек, и это, конечно, большой шаг вперед.

Однако для многих семей, чьи кормильцы заняты и в бюджетной сфере и в частном секторе экономики, большой проблемой стали кредиты. Президент в начале пандемии обратился к банкам с просьбой приостановить начисление процентов заемщикам. Но банки, мягко говоря, главу государства не во всем послушались. В стране, где банки спорят с властью, заниматься увеличением семьи бывает затруднительно.

А где же будут жить многодетные семьи, которые в большом числе хотел бы видеть в России глава нашего государства, да и мы вместе с ним? Сегодня покупка квартиры — это, пожалуй, самое сложное испытание для любой семьи, даже маленькой. Многодетная семья — это всегда многокомнатная квартира или свой дом. Раньше с этим помогало государство — пусть через пень колоду, но помогало. Не менее половины россиян до сих пор живет в квартирах, которые их родители бесплатно получили от советского государства.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Институт бесплатного жилья сегодня сохранен, но работает он очень слабо, фрагментарно. Про политику банков говорилось выше. Достаточно напомнить, что российские банки имеют право отобрать у должника единственное жилье. Права детей при этом, правда, отчасти гарантируются, но все равно выходит, что, если семья ошиблась с потребительским кредитом, ее не ждет ничего хорошего — полная неизвестность. Как в такой обстановке реализовывать завет президента — мне не ясно.

Многодетным семьям необходим ежегодный летний отдых, автомобиль, качественное питание, медицинское обслуживание. Добиться всего этого отдельно взятой российской семье очень непросто. Многим помогает политика туристического кешбэка на внутренних направлениях, но сервис на российских курортах оставляет желать лучшего. Цены же — более чем высокие, а сами курорты переполнены.

При этом, несмотря на все принятые в последние годы меры, до сих пор для многих семей отправить ребенка на лето в детский оздоровительный лагерь — материально крайне сложно. Такие путевки все еще очень дороги, льготных выделяется совсем немного. Да и вообще — цены растут на все и везде, государство с этим пока ничего сделать не может.

Думая о модели национальной идеи, высказанной главой государства, мы должны подумать и о том образовании, которое ждет детей из тех самых многодетных семей, которые должны появиться на каждом шагу. Не раз доводилось слышать, да и сам я прекрасно это вижу, что сегодняшние дети знают меньше, чем знали мы в этом возрасте. Программы по целому ряду предметов, предлагаемые им в школе, вызывают недоумение. Нет у ребятишек и своей организации, которая была у моего поколения. Все попытки власти создать реплику пионерии, только без идеологии, терпят крах.

Сегодня на улицах, в общественном транспорте, в обиходе дети часто используют ненормативную лексику. Бывало такое и в прежние, советские, времена, но масштаб явления был совсем иной, и взрослые всегда вмешивались. Сегодня многие уже устали делать замечания юным сквернословам, поскольку последних слишком много. Это отражение состояния общества, в котором мы живем, атмосферы в семьях, дома…

Федеральное агентство новостей /

А проблема насилия в школах? В СССР о таких случаях старались не говорить, что было, с одной стороны, неправильно, а с другой — дурные примеры заразительны. Тогда о подобных примерах из-за политики молчания просто не знали.

В общем, понимает ли власть, что люди зачастую просто не уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут вытянуть те самые многодетные семьи, о которых мечтают в Кремле? Модель национальной идеи, предлагаемая президентом, безусловно, очень перспективна. Впрочем, идея может быть и не одна. Социальная справедливость, борьба за чистоту окружающей среды, интернационализм и искоренение коррупции тоже могут быть такими идеями. Но для реализации всех этих идей — вместе или по отдельности — наше государство должно стать гораздо более социальным и прозрачным.