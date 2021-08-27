Диалог с Россией, уход США и борьба за Панджшер: главное из интервью спикера «Талибана»

Забихулла Муджахид, официальный представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), дал развернутое интервью российским СМИ, в котором подробно рассказал как о текущей ситуации в Афганистане, так и о планах группировки по развитию отношений с зарубежными странами — в том числе с Россией и США.

Самые яркие высказывания спикера движения — в эксклюзивном репортаже специального корреспондента Федерального агентства новостей Кирилла Романовского из Кабула.

О ситуации в аэропорту

Незадолго до серии взрывов в международном аэропорту имени Хамида Карзая Муджахид прокомментировал хаос, который творится на объекте с момента перехода власти в Афганистане к талибам.

Ежедневно тысячи людей штурмуют воздушную гавань в надежде покинуть страну. И ситуация не изменилась даже после терактов 26 августа, которые унесли жизни нескольких десятков человек.

«Во-первых, ситуация в районе аэропорта действительно печальная. Виноваты в этом США, они многократно повторяли людям: «Уезжайте». Люди бегут в панике. Кроме того, американцы стреляли по людям, были жертвы. Мы прорабатываем вопрос установления контроля над аэропортом, в том числе не пускаем в зону вылета тех, у кого нет документов. После того как США покинут Афганистан и аэропорт, каждый сможет покинуть страну, если захочет — в законном порядке получит визу, купит билет, мы никому не будем чинить препятствий», — заявил спикер группировки.

Об обстановке в Панджшере

Панджшер — единственный регион Афганистана, над которым «Талибан» до сих пор не получил контроль. В этой провинции сформировалось вооруженное сопротивление талибам, которое возглавил Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. К нему примкнули вице-президент республики Амрулла Салех, заявивший о своем праве на президентское кресло, и маршал Абдул Рашид Дустум.

«Есть всего два человека, которые хотят войны — это Салех и Масуд. У нас и с ними нет проблем: мы много раз говорили им, что намерены решить этот вопрос мирным путем, путем переговоров, но ответа от них до сих пор не дождались. Если же они не согласятся, то и это не проблема для нас. Наши военные уже вошли в Панджшер с разных сторон, в Бадахшан, Тахар, Баглан, Нуристан. Мы можем очень легко взять Панджшер», — подчеркнул Забихулла Муджахид.

Об угрозе для соседних стран

По словам официального представителя «Талибана», у движения нет планов по распространению своего влияния в соседние государства. Возможность того, что боевики после установления контроля над афганскими границами могут двинуться дальше, заботила мировое сообщество с самого начала наступления группировки.

«Сейчас та ситуация, которая существует в Афганистане, относится только к территории Афганистана. Мы не хотим выходить за пределы нашей страны. С нашими соседями — Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Пакистан, Китай — мы имеем хорошие отношения. Мы заверяем их, что сделаем все возможное, чтобы с территории нашей страны ничего плохого не перекинулось на территорию их государств. Они должны быть уверены в этом, мы их еще раз в этом заверяем», — отметил спикер.

О выводе войск США из Афганистана

На встрече со спикером «Талибана» присутствовал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНУ) Максим Шугалей. Он попросил Муджахида оценить итоги деятельности США в регионе и решение о выводе американских войск из республики.

«То, что они выводят войска, это наша большая победа. За 20 лет наша страна была разрушена. С их выводом у нас будет все хорошо, у нас будет развитие во всех сферах. Также мы надеемся, что у нас все получится», — ответил представитель движения.

Об отношениях с Россией

Забихулла Муджахид напомнил о значимой роли России в процессе урегулирования конфликта в Афганистане. Он высоко оценил дипломатические усилия Москвы по стабилизации обстановки в регионе, а также рассказал, какие перспективы видит «Талибан» в дальнейшем диалоге с РФ.

«Важную роль России, позитивные, положительные действия России необходимо отметить особо. Я был на нескольких встречах в Москве по продвижению мирных переговоров. Эта роль была чрезвычайно полезной для того, чтобы встретились разные стороны. Мы надеемся на продолжение этих усилий Москвы. Так же в других сферах, на международном уровне, в вопросе признания будущего правительства. Важный аспект — экономика и торговля. Мы надеемся, что российский бизнес будет участвовать в вопросе восстановления нашей страны, потому что Афганистан после войны разрушен. Торговля, бизнес, вся экономическая сфера нуждается в помощи. И третье — это дипломатический аспект. Мы хотим иметь хорошие, добрые отношения с Россией, основанные на взаимоуважении и дипломатических принципах», — добавил Муджахид.

Об образе группировки

По словам представителя «Талибана», группировка намерена вплотную заняться своим имиджем на международной арене. В том, какой образ талибов сформировался за последние десятки лет, он винит Америку.

«Нужно иметь ввиду, что все двадцать лет против нас шла активная пропаганда для того, чтобы нас представить в плохом свете. Сейчас мы хотим доказать, что мы не такие. То, что творится в аэропорту, происходит потому, что американцы подстрекали народ, говоря ему, что он будет жить хорошо только в Европе или в Америке. Но мы ведь никому не угрожали — вы видите в аэропорту детей, женщин, но мы же не угрожаем им», — заявил Муджахид.

О будущем отношений с США

Наконец, одной из ключевых тем интервью стал дальнейший диалог талибов с Штатами. Хотя движение по-прежнему выступает резко против присутствия в Афганистане американских военных, оно не исключает налаживания торговых и экономических связей со странами Запада и Европой.

«Мы настаиваем на том, что американцы должны покинуть страну к 31 августа, так как каждый день нахождения их здесь создает дополнительные проблемы для афганского народа. Посмотрите на аэропорт: очень многие люди столкнулись с трудностями. Пока они здесь, эти трудности продолжатся. Если они не уйдут до 31 августа, то движение талибов будет принимать решение, оно в руках руководства.

Что касается будущих отношений с Америкой: 20 лет мы с ними воевали, но сейчас афганский народ хочет хороших отношений с Америкой. Мы думаем выстраивать эти отношения дипломатическим путем, в том числе с помощью посольства. Мы хотим, чтобы отношения были и в экономической, и в торговой сферах. У нас есть соглашение с США, и мы хотим, чтобы оно исполнялось. Мы заявляем о своей приверженности этим договоренностям. В целом мы хотим хороших отношений, приемлемых с точки зрения международного права», — резюмировал представитель «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.