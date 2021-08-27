Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня

Назарбаев выразил соболезнования после взрывов в Казахстане Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе воинской части близ казахского города Тараз. В ходе телефонного разговора с министром обороны Нурланом Ермекбаевым первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности страны также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Накануне в ходе пожара и шести взрывов погибли по меньшей мере пять человек, 90 ранены. После громкого инцидента министр обороны Казахстана заявил, что намерен подать в отставку.

Российские военные раздали в Сирии две тонны гуманитарной помощи Федеральное агентство новостей / Очередные гуманитарные акции прошли под эгидой Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Жители юго-запада арабской республики получили продуктовые наборы. Общий вес вкусных подарков — более двух тонн. В Минобороны уточнили, что так Москва поддержала сирийцев, которым удалось выйти с территорий, подконтрольных боевикам антиправительственных сил. Российские врачи провели осмотры и оказали нуждающимся всю необходимую медицинскую помощь.

Экономика РФ вернулась на докризисный уровень Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Рост российской экономики в первой половине этого года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах даже превысил прежние показатели. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече финансового руководства стран БРИКС. В ходе своего выступления министр отметил, что правительство успешно проводит контрциклическую политику. «Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики», – подчеркнул Силуанов.