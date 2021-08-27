Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня

Назарбаев выразил соболезнования после взрывов в Казахстане
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе воинской части близ казахского города Тараз. В ходе телефонного разговора с министром обороны Нурланом Ермекбаевым первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности страны также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Накануне в ходе пожара и шести взрывов погибли по меньшей мере пять человек, 90 ранены. После громкого инцидента министр обороны Казахстана заявил, что намерен подать в отставку.
Российские военные раздали в Сирии две тонны гуманитарной помощи
Федеральное агентство новостей /
Очередные гуманитарные акции прошли под эгидой Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Жители юго-запада арабской республики получили продуктовые наборы. Общий вес вкусных подарков — более двух тонн. В Минобороны уточнили, что так Москва поддержала сирийцев, которым удалось выйти с территорий, подконтрольных боевикам антиправительственных сил. Российские врачи провели осмотры и оказали нуждающимся всю необходимую медицинскую помощь.
Экономика РФ вернулась на докризисный уровень
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Рост российской экономики в первой половине этого года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах даже превысил прежние показатели. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече финансового руководства стран БРИКС. В ходе своего выступления министр отметил, что правительство успешно проводит контрциклическую политику.
«Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики», – подчеркнул Силуанов.
Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»
pixabay.com /
Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Об этом сообщил генконсул России на Пхукете Владимир Соснов. Ранее в августе власти Таиланда одобрили включение «Спутника V» в список препаратов, при наличии сертификата о вакцинации которым у туристов есть право посещать страну. Россия пока не открыла авиасообщение с Таиландом. На данный момент наших соотечественников принимают некоторые страны Европы, СНГ и Карибского региона, а также Турция и Египет.