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Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня
Видео

 

Назарбаев выразил соболезнования после взрывов в Казахстане

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе воинской части близ казахского города Тараз. В ходе телефонного разговора с министром обороны Нурланом Ермекбаевым первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности страны также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Накануне в ходе пожара и шести взрывов погибли по меньшей мере пять человек, 90 ранены. После громкого инцидента министр обороны Казахстана заявил, что намерен подать в отставку.

Российские военные раздали в Сирии две тонны гуманитарной помощи

Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Очередные гуманитарные акции прошли под эгидой Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Жители юго-запада арабской республики получили продуктовые наборы. Общий вес вкусных подарков — более двух тонн. В Минобороны уточнили, что так Москва поддержала сирийцев, которым удалось выйти с территорий, подконтрольных боевикам антиправительственных сил. Российские врачи провели осмотры и оказали нуждающимся всю необходимую медицинскую помощь. 

Экономика РФ вернулась на докризисный уровень

Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Рост российской экономики в первой половине этого года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах даже превысил прежние показатели. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече финансового руководства стран БРИКС. В ходе своего выступления министр отметил, что правительство успешно проводит контрциклическую политику.
«Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики», – подчеркнул Силуанов. 

Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»

Таиланд снял карантин для привитых «Спутником V». События дня
pixabay.com  / 

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Об этом сообщил генконсул России на Пхукете Владимир Соснов. Ранее в августе власти Таиланда одобрили включение «Спутника V» в список препаратов, при наличии сертификата о вакцинации которым у туристов есть право посещать страну. Россия пока не открыла авиасообщение с Таиландом. На данный момент наших соотечественников принимают некоторые страны Европы, СНГ и Карибского региона, а также Турция и Египет.

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