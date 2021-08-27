Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:04
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
13:54
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею подверглась жесткой критике со стороны Лукашенко
13:49
Происшествия
В Мытищах попавший под электричку мужчина сумел выжить
13:49
Происшествия
Москвичку обстреляли в квартире из соседней многоэтажки
Все новости

Основательница «Республики кошек» оценила идею налога на нестерилизованного питомца
Общество
Основательница «Республики кошек» оценила идею налога на нестерилизованного питомца
pixabay.com  /  Kimulechka

Как известно, большинство кошек и собак размножаются вовсе не на улицах, а в семьях, где хозяева не стерилизуют питомцев. Итогом становится рост числа безнадзорных животных, и решение проблемы, по мнению некоторых зоозащитников, кроется в жестких мерах контроля, то есть налоге на нестерилизованное животное.

О том, может ли такая практика принести нужный эффект, мы спросили основательницу «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов» Анну Кондратьеву, ставшей гостьей брифинга Медиагруппы «Патриот».

«Вы знаете, это один из тех вопросов, где действительно нужно применять такие строгие меры к регулированию. Большинство людей держит животное все-таки для души, а кастрированные животные живут дольше и более полноценной жизнью. И кастрированные животные не производят те партии никому не нужных котят и щенков. Поэтому, конечно, регулирование со стороны государства в этом вопросе необходимо», — делится мнением Анна Кондратьева.

Основательница «Республики кошек» оценила идею налога за нестерилизованного питомца
Федеральное агентство новостей  / 

Как известно, оба котокафе с живущими там «республиканцами» — проект уникальный как для Северной столицы, так и для России в целом. Команда старается не только найти новый дом одиноким животным, но и дает возможность тем, у кого питомцев нет, свободно провести с ними время. Так не могут ли такие заведения стать частью решения глобальной проблемы?

«Отличная идея. Но, мне кажется, можно приходить не только в «Республику котов» или «Республику кошек». Во многих районах сейчас есть приюты, куда стоит прийти: погладить, покормить, помочь людям убрать, просто приласкать котов и собак. Таких мест очень много, там всегда требуются руки, всегда требуется человеческое тепло. И, что самое важное, туда надо приходить с детьми, потому что многие дети не видят обратной стороны: что с собакой нужно гулять два-три раза в день, нужно убирать лоток. Поэтому приходите к нам и в приюты, просто смотрите и помогайте. И показывайте детям все стороны жизни с питомцем», — предлагает Анна Кондратьева.

Ранее президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова заявила, что государству нужно контролировать две категории граждан, чтобы решить проблему безнадзорных животных. Первая — это заводчики, которые плодят питомцев ради бизнеса, а вторая — обычные горожане, которые отказываются кастрировать собак и кошек из личных соображений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Основательница «Республики кошек» оценила идею налога на нестерилизованного питомца
собаки кошки кондратьева зоозащита бездомные животные домашние животные медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru