«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро

Лондон, 27 августа. Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово предложить «Ювентусу» 30 миллионов евро за португальца Криштиану Роналду.

Как сообщил B/R Football со ссылкой на журналиста Джанлуки ди Марцио в Twitter, предложение должно поступить туринскому клубу в пятницу. «Манчестер Сити» является основным претендентом на покупку 36-летнего нападающего.

По некоторым данным, английский клуб готов предложить Роналду контракт на два года, до 2023 года. Действующий договор португальского футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Футболист перешел в туринский клуб после почти десятилетней работы в «Реал Мадриде».

Криштиану Роналду уже объявил «Ювентусу» о своем уходе. Ходили слухи, что португалец может выступать за «Манчестер Сити» и ПСЖ.