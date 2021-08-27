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«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:31
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
instagram.com  /  @cristiano

Лондон, 27 августа. Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово предложить «Ювентусу» 30 миллионов евро за португальца Криштиану Роналду.

Как сообщил B/R Football со ссылкой на журналиста Джанлуки ди Марцио в Twitter, предложение должно поступить туринскому клубу в пятницу. «Манчестер Сити» является основным претендентом на покупку 36-летнего нападающего.

По некоторым данным, английский клуб готов предложить Роналду контракт на два года, до 2023 года. Действующий договор португальского футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Футболист перешел в туринский клуб после почти десятилетней работы в «Реал Мадриде».

Криштиану Роналду уже объявил «Ювентусу» о своем уходе. Ходили слухи, что португалец может выступать за «Манчестер Сити» и ПСЖ.

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футбол роналду манчестер сити ювентус
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