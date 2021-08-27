Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани

Казань, 27 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Татарстана Рустам Минниханов заложили памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя в Казани.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что в новом медучреждении высокотехнологичную помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также местные жители. По имеющейся информации, госпиталь оснастят современным оборудованием для проведения процедур любого уровня сложности.

«Его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) Службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый госпиталь будет возведен в районе Оренбургского тракта. Первый этап строительства специалисты Минобороны РФ планируют завершить в 2022 году.

Ранее сообщалось, что медперсонал мобильного госпиталя Южного военного округа начал принимать пациентов в Абхазии. Временное лечебное учреждение рассчитано на 100 койко-мест и имеет потенциал для наращивания еще 50.