Юрист рассказал о подводных камнях при нахождении чужого кошелька

Почти у каждого найдется такая история, как он находил на улицах чужие кошельки, деньги или его друзья и знакомые попадали в аналогичные ситуации. Кажется, что в этом нет ничего необычного, но подводные камни все-таки здесь есть. Что же делать, если вы случайно нашли чужой кошелек, ФАН рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

«Для начала нужно осмотреть найденный кошелек, возможно, вы обнаружите там какие-то средства, которые помогут идентифицировать владельца. Например, там могут быть фотографии, записки, кредитные карты, электронные устройства отслеживания или что-то подобное. Это все в разы упрощает поиск владельца, потому что после этого вам нужно обратиться в любое отделение полиции, передать всю дальнейшую ответственность за судьбу данной вещи правоохранительным органам. Как альтернативный вариант — сдать вещь в стол для «потеряшек» или на пост охраны, чтобы в случае чего вас не привлекли к ответственности», — пояснил Артем Баранов.

В законе говорится, что любая найденная вещь должна быть немедленно возвращена ее владельцу. Если же вы решили попробовать самостоятельно найти владельца вещи или же оставить данную вещь себе, то ваши действия могут быть квалифицированы как воровство, если владелец вещи выйдет на вас, при этом не получится миром разрешить данный вопрос, заметил юрист.

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Он обратил внимание, что если потерянная вещь имела какие-то идентифицирующие признаки, а собственник может это доказать, например, кредитные карточки, фотографии или же это портмоне, сделанное по индивидуальному заказу, то такие действия однозначно будут квалифицированы как уголовная ответственность.

«Например, в Уголовном кодексе РФ есть замечательная статья 158, которая говорит, что вещь, оставленная в общественном месте, не становится ничейной, взять ее — равноценно воровству, или если говорить юридическим языком, то краже. Ответственностью за данное деяние в лучшем случае будет штраф, в худшем — лишение свободны на два года. Но бывают ситуации, что кошелек не содержит каких-либо идентификационных признаков принадлежности, невозможно определить его владельца, тогда данная вещь будет находкой. Юристы употребляют этот термин в случае непредвиденных ситуаций и для защиты вас, согласно нормам Гражданского кодекса РФ», — добавил Артем Баранов.

По его словам, в случае обнаружения находки важно зафиксировать обращение в органы полиции. Такое обращение страхует вас от ответственности даже в том случае, если вещь останется у вас на руках. Как гласит Гражданский кодекс РФ, ваше право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить.

«В случае, если владелец выйдет на вас, вы имеете право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости вещи, также вознаграждение может определяться по соглашению сторон. Кроме того, Гражданский кодекс предусматривает, что если с момента обращения в полицию об обнаружении чужой вещи, в данном случае кошелька, прошло более 6 месяцев, то нашедший приобретает право собственности на эту вещь. Несмотря на то, что вопрос кажется простым, судебной практики по таким делам и обстоятельствам достаточно много. Люди даже взыскивают ущерб на денежную сумму, которая предположительно находилась в кошельке», — добавил Артем Баранов.

Если вы вдруг обнаружили или нашли чужой кошелек, то лучше и правильнее всего будет обратиться в правоохранительные органы или сдать вещь в стол для «потеряшек» или на пост охраны.