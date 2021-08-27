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Леонид Агутин заявил об открытии его отцом Николаем Международной академии музыки
Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил об открытии его отцом Николаем Международной академии музыки
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Популярный советский и российский певец, композитор и автор песен Леонид Агутин объявил об открытии Международной академии музыки, основателем которой выступил его отец Николай, стало известно ФАН.

Заслуженный артист РФ рассказал об этом во время концерта, накануне с аншлагом прошедшего в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл».

«Друзья, запомните это имя, подающее большие надежды, — Николай Агутин, — заявил Леонид. — Перспективный и ответственный, ему всего лишь 86! Все впереди, я считаю. Вот, например, отец умудрился открыть благотворительный фонд, а при нем — музыкальную академию. Если есть желающие: папа делает классное, интересное дело, и это здорово!»

Как известно, Агутин-старший — тоже не последний человек на отечественной эстраде. Он имеет немалый личный творческий бэкграунд. Так, он был солистом ВИА «Голубые гитары», директором групп «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Цветы» и цыганского ансамбля «Джанг», а также известного певца Жени Белоусова.

Леонид Агутин заявил об открытии его отцом Николаем Международной академии музыки
ТАСС  / Прокофьев Вячеслав

Сейчас Николай Петрович пишет музыку и песни, активно развивается как композитор и исполнитель, как ни странно звучит касательно его возраста. Кроме того, Агутина-старшего можно увидеть и на российских телевизионных каналах в различных музыкальных форматах.

Ранее стало известно о том, что в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начали расследование в отношении организаторов концерта Леонида Агутина в зале Крокус Сити Холл — из-за нарушения санитарных правил.

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музыка леонид агутин международная академия музыки Николай Агутин
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