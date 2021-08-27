Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Новый кинопроектор с возможностью шифрования фильмов разработали в Якутии для борьбы с пиратством. Изобретение представят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Такая разработка не имеет аналогов ни в России, ни в мире, отметил в беседе с ТАСС директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев.

По его словам, стоимость проектора составит всего 500 тыс. рублей, тогда как на оборудование кинозала с обычным проектором требуется около 5 млн рублей. Новую аппаратуру в течение трех лет планируют установить в 120 домах культуры малонаселенных пунктах Якутии, где нет кинотеатров.

Основанием для реализации такого проекта послужили случаи, когда при трансляции фильмов в селах кинокартины передавались на флешках, объяснил Чиряев. Оттуда каждый, кому попался материал, мог скачать его на другой носитель и выложить в интернет, тем самым снижая кассовый сбор.

Средний чек в российских кинотеатрах по итогам июля 2021 года оказался на 5% ниже уровня 2019 года, и на 4% ниже, чем в 2020 году. Соответствующие данные приводятся в исследовании ресурса «Чек Индекс».