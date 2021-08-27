Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 12:32
12:28
Экономика
Первый электрический кроссовер Volvo появится в России через год
12:26
Общество
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
12:23
Политика
Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе
12:22
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
12:20
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
12:20
Армия
Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани
12:16
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
12:14
Экономика
Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге
12:14
Весь мир
Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана
12:12
Происшествия
В Новосибирске поймали банду грабителей
Все новости

Новую российскую плавающую машину разведки показали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:12
Армия
Новую российскую плавающую машину разведки показали на форуме «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 27 августа. Новую российскую многоцелевую бронированную плавающую машину МБПМ представили на военно-техническом форуме «Армия-2021».

По словам руководителя направления ООО «ВПК» Сергея Суворова, разработка новой разведывательной машины велась в инициативном порядке. Он отметил, что со времен СССР никто из конструкторов не занимался темой подобных боевых единиц, передает телеканал «Звезда».

Он подчеркнул, что баллистическая защищенность новой МБПМ намного выше, чем у БРДМ-2. Создается новинка на узлах и агрегатах нового броневика семейства «Атлет».

«Ее попробовали на плаву, немного побегали по трассам. Машина показывает хорошие характеристики», — сообщил он.

Известно, что машина рассчитана на экипаж от трех до пяти человек. Разработчиками также предусмотрена возможность установки на нее оптико-электронного или радиолокационного оборудования.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт заключил около 20 контрактов на сумму свыше 2 миллиардов евро в рамках форума «Армия-2021». Также стало известно, что Россия и Индия обсуждают вопрос модернизации индийских основных боевых танков Т-90С «Бхишма», передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новую российскую плавающую машину разведки показали на форуме «Армия-2021»
разведка армия-2021 мбпм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru