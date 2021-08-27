Новую российскую плавающую машину разведки показали на форуме «Армия-2021»

Москва, 27 августа. Новую российскую многоцелевую бронированную плавающую машину МБПМ представили на военно-техническом форуме «Армия-2021».

По словам руководителя направления ООО «ВПК» Сергея Суворова, разработка новой разведывательной машины велась в инициативном порядке. Он отметил, что со времен СССР никто из конструкторов не занимался темой подобных боевых единиц, передает телеканал «Звезда».

Он подчеркнул, что баллистическая защищенность новой МБПМ намного выше, чем у БРДМ-2. Создается новинка на узлах и агрегатах нового броневика семейства «Атлет».

«Ее попробовали на плаву, немного побегали по трассам. Машина показывает хорошие характеристики», — сообщил он.

Известно, что машина рассчитана на экипаж от трех до пяти человек. Разработчиками также предусмотрена возможность установки на нее оптико-электронного или радиолокационного оборудования.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт заключил около 20 контрактов на сумму свыше 2 миллиардов евро в рамках форума «Армия-2021». Также стало известно, что Россия и Индия обсуждают вопрос модернизации индийских основных боевых танков Т-90С «Бхишма», передает RT.