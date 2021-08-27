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Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:19
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нур-Султан, 27 августа. Число погибших в результате взрывов на территории воинской части в Казахстане увеличилось до девяти, сообщили в МЧС республики.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, добавили в пресс-службе министерства. Среди погибших военнослужащие и спасатели.

Несколько взрывов прогремело на территории склада воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. Известно, что в помещениях хранилось более 500 тонн тротила.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали пять человек. По данному факту возбудили уголовное дело. Глава Минобороны Казахстана не исключает версию поджога.

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Казахстан взрывы воинская часть
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