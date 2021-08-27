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Жители Крыма подписали резолюцию о нежелании присоединяться к Украине
Политика
Жители Крыма подписали резолюцию о нежелании присоединяться к Украине
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 27 августа. Общественники, политологи и журналисты составили и подписали резолюцию «Итоги «Крымской платформы», в которой прослеживается нежелание людей возвращаться в состав Украины.

Полный текст документа размещен в Telegram-канале «Крымский». По словам жителей полуострова, украинская сторона стала проявлять интерес к ним лишь после «возвращения в родную гавань» — Российскую Федерацию. В резолюции объяснили, что воссоединение Республики Крым с Россией не является ответной реакцией на события 2014 года. По их словам, это «итог усилий многих людей в течении десятилетий».

Ранее политолог Никита Данюк заявил, что руководство Украины не может выдвигать претензии по полуострову. По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, это государство можно считать искусственно созданным конструктом.

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