Турист из России назвал пять вещей, которые нельзя делать в гостях у финнов

Москва, 27 августа. Привычные для россиян правила поведения могут значительно отличаться от правил финнов. Турист объяснил, как не попасть в неловкую ситуацию во время путешествия.

Финляндия — страна, являющаяся соседом России. Однако между менталитетом и правилами поведения россиян и финнов существуют отличия. Автор блога «Путешествия налегке» на платформе «Яндекс.Дзен» поделился своим опытом поездки в страну и рассказал, что нельзя делать в гостях.

«Финляндия запомнилась мне не просто спокойной страной. Здесь буквально культ тишины, что немного делает места менее живыми», — рассказал турист.

Первым делом, не следует делать дорогих подарков хозяевам дома. По словам блогера, подарки не считаются у финнов проявлением доброты. Здороваясь с другими людьми нельзя обнимать их и хлопать по плечу. С женщинами в Финляндии принято здороваться за руку. Во время поездки на такси или после похода в ресторан не нужно оставлять чаевые.

«Оказалось, здесь не принято давать чаевых! Такого я не ожидал от страны из Евросоюза», — написал блогер.

Желание навести порядок на улицах Финляндии может привести к штрафу, утверждает автор. Согласно финским законам, только сервисные службы могут собирать мусор. Громко слушать музыку также запрещается.

Как сообщалось ранее, в Крыму также существуют местные правила. Они касаются как аренды жилья, так и особенностей движения по улицам крымских городов.