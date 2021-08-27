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Генерал Липовой описал наиболее опасный сценарий начала новой войны в Афганистане
Армия
Генерал Липовой описал наиболее опасный сценарий начала новой войны в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Москва, 27 августа. Захват власти в Афганистане «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) не означает, что в противостоянии поставлена точка, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Во время пресс-конференции, посвященной дальнейшему развитию событий в Афганистане, глава президиума организации «Офицеры России» и Герой РФ Липовой описал наиболее опасный сценарий начала новой войны на территории республики.

По его словам, эскалация напряженности в стране неизбежна. Проблема заключается в том, что захватить власть не трудно. Настоящие проблемы талибов ждут в попытках удержать ее.

«Талибы, на сегодняшний день, не единственная политическая сила, которая может за эту власть побороться», — заметил он во время мероприятия, организованного Общественной Службой Новостей.

Так, он обратил внимание на активизацию в стране «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Члены ИГ1 уже совершили в Кабуле теракт на фоне вывода американских войск и смены власти в стране. Также в числе конкурентов «Талибана» значится и «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), заметил военный эксперт.

«Сейчас ИГИЛ1 и «Аль-Каида» набирают силу, набирают сторонников, чтобы заявить о своем присутствии не только в Афганистане, но и в Кабуле», — констатировал Липовой.

Ранее сообщалось, что во время теракта в аэропорту Кабула пострадали более тысячи человек. В RT раскрыли подробности произошедшего.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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