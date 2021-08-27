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Российская дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу Паралимпиады

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:21
Спорт
Российская дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу Паралимпиады
Global Look Press  /  Du Xiaoyi/XinHua

Токио, 27 августа. Дзюдоистка Алеся Степанюк принесла паралимпийской сборной России бронзовую медаль.

Россиянка Алеся Степанюк победила японскую спортсменку Юи Фудзивару в схватке за бронзовую награду Паралимпиады в Токио в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Она принесла российской команде девятую бронзовую медаль Паралимпиады.

Российские спортсмены, в активе которых семь золотых и шесть серебряных медалей, занимают третью строчку в промежуточном зачете. Лидером на данный момент является Китай с 13-ю золотыми наградами.

Ранее в пятницу Виктория Потапова завоевала бронзу токийской Паралимпиады в соревнованиях по дзюдо в весе до 48 кг.

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паралимпиада токио дзюдо алеся степанюк
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