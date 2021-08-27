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Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:05
Политика
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Милан, 27 августа. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане.

Как сообщают местные СМИ, сейчас 84-летний политик находится в одной из городских клиник. Подробностей о причинах госпитализации пока нет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина сложились доверительные отношения с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Ни с кем из лидеров у президента РФ не было таких дружеских отношений, как с этими политиками, добавил он.

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