Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

Милан, 27 августа. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане.

Как сообщают местные СМИ, сейчас 84-летний политик находится в одной из городских клиник. Подробностей о причинах госпитализации пока нет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина сложились доверительные отношения с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Ни с кем из лидеров у президента РФ не было таких дружеских отношений, как с этими политиками, добавил он.