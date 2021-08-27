Киев, 27 августа. Вооруженные силы Украины проявляли звериную жестокость по отношению к гражданскому населению в ходе военного конфликта в Донбассе, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Автор проекта UkrLeaks сообщил, что ВСУ во время войны но востоке страны не стеснялись грабежей и пыток мирных жителей региона. Особенно на этом поприще, по его словам, отличились бойцы националистических батальонов, которые творили в отношении местных граждан настоящие бесчинства.

«Мне приходилось опрашивать пострадавших, видеть лично и на фотографиях те зверства и мучения, которые они испытали. Я видел, как на теле мирных граждан вырезали буквы ДНР или ЛНР, выжигали свастику, выкручивали суставы, ломали руки и ноги», — рассказал Прозоров.

Кроме этого, украинские силовики вели планомерное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, такие как больницы, школы, детские сады, и прочие. Офицер СБУ рассказал, что большинство жертв агрессоров уже найдены и эксгумированы, что сильно облегчит процесс формирования базы для обвинений военных преступников из ВСУ.

Ранее сообщалось, что беспилотник украинских силовиков атаковал населенный пункт в Донбассе. Была сброшена самодельная взрывчатка с запальным механизмом из двух зарядов. Также в ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле республики, передает RT.