Врач-психотерапевт Громова назвала семь причин мужских измен

Согласно статистике, своим постоянным партнерам изменяют 75% мужчин в мире. При этом опрос проводился как раз среди представителей сильного пола. А сколько из них утаили правду? В причинах мужских измен разбирались авторы Marie Claire.

Почему в стабильных семейных отношениях возникает измена? Что предвещает беду? Скука, обыденный уклад, желание разнообразить свою жизнь? Врач-психотерапевт и блогер Айна Громова рассказала, в чем причина похождений мужчин на сторону.

Скукотища

К какому-то моменту в отношениях наступает период сексуальной скуки. Общение пары становится больше похоже на отношения брата и сестры. Интимные контакты редки или вовсе сводятся к нулю, их сценарий заранее известен обоим партнерам. Таким образом, сексуальные потребности обоих партнеров не удовлетворяются.

Былые яркие эмоции уже притихли, а супруга остается лишь любимой. В таких случаях абсолютно нормальным явлением является тяга мужчины пойти на сторону. Ведь он снова испытывает то, что в него заложено природой.

Экзистенциальный кризис

По-другому это принято называть кризисом среднего возраста. Однажды именно у мужчин возникает момент переоценки всех своих жизненных достижений. Как правило, у большинства представителей сильного пола в это время уже есть хороший доход, автомобиль, дом, семья и возможность отдыхать на море. Именно в такой зоне комфорта они начинают задаваться вопросом — такой ли жизни я хотел?

Сзади поджимает возраст, и в жизненной суете человек начинает понимать, что на него реже обращают внимание представительницы прекрасного пола. Это начинает его толкать на приключения. Порой мужчины пускаются в дикое путешествие навстречу сексуальному опыту, который недополучили в юности.

Интересно, что такой кризис случается и у женщин. Базовые потребности закрыты — есть где жить, что есть, ты социально реализована и востребована, но молодость не вернуть и хочется нагуляться перед старостью.

Психология

В этом случае мужчина обращается к инструменту измены, когда понимает, что его женщина к нему охладела и с ней больше нет общих тем. Оставаться просто сожителями бессмысленно, даже дети не спасут такой брак от измен.

Ведь отсутствие близости означает отсутствие любви. Да и зачем такие отношения, когда никто не положит голову на плечо, некого обнять, никто не встретит с ужином и борщом и не спросит, как прошел твой день. Поиск новых ощущений на стороне спасает от таких проблем. Быть на одной волне с партнером — самое главное в жизни.

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Стереотипы о статусе

Существуют определенные слои общества, где принято изменять. Там быть богатым и влиятельным и не хулиганить с проститутками — якобы «зашквар». Такое было в 1990-е в России, в эпоху малиновых пиджаков и золотых цепей. По-прежнему такая традиция осталась среди некоторых мужчин. Но сауны и девушки легкого поведения как традиция, наверное, все же должны остаться в той эпохе.

Снижение либидо или низкая половая конституция у жены

Когда потребность в сексе у одного партнера выше, чем у другого, естественно, возникает разлад и уход более активного партнера на сторону. Тут все логично, ведь несовпадение уровня физических потребностей приводит к расходу в разные стороны.

Несовпадение диапазона сексуальной приемлемости

В этом случае многое зависит от воспитания и прошлого опыта. Бывает так, что один партнер — попросту сказать, извращенец для другого. Ему нравятся разные виды секса, порой пугающие для другого. Случается, что иногда супруг стесняется сказать своей супруге о том, чего ему хочется, о своих истинных желаниях. В таких случаях, естественно, измены — единственный способ убежать и наслаждаться тем, чего подсознательно хочется.

Последним гвоздем в гроб таких отношений становится непримиримость партнера с сексуальными фантазиями другого. А если, к примеру, жена смеется над вашим желанием поиграть в ролевые игры, то лучше, конечно, уйти.

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Несексуальный партнер

Бывает так, что супруга может быть вам любимой женщиной, отличной матерью и совпадать по всем параметрам, но вот сексуальным партнером она никогда для вас не являлась. В этом случае ничего не изменить.

Ранее фрустрированная сексуальная потребность в таких случаях через какое-то время выходит на первый план. Любящий супруг понимает, что супруга — его любимая женщина, но секс с ней абсолютно не приносит ему удовольствия. В таких случаях, чтобы избежать развода, он начинает ходить налево.

Отбросьте иллюзии

Стоит понять главное — супружеская измена никогда не случается просто так. Почти всегда ей предшествуют психологическая и сексуальная дисгармония в отношениях. Если вы наблюдаете что-то подобное в вашей паре, то впереди потенциальные причины для измены. Лучше поговорить об этом заранее.

Ранее врач-сексолог и психотерапевт Татьяна Гринева рассказала, почему семейного счастья не может быть без секса.