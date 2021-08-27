Ученые из Петербурга доказали эффективность «Спутника V» против дельта-штамма

Санкт-Петербург, 27 августа. Российская вакцина «Спутник V» эффективна против развития тяжелой формы штамма коронавируса «Дельта», выяснили ученые из Санкт-Петербурга.

Исследователи провели независимую научную работу. Результаты опубликовали на сервере medRxiv. Участниками исследования стали свыше 14 тыс. граждан, у которых наблюдались признаки коронавирусной инфекции или был подтвержден диагноз после прохождения компьютерной томографии в городских медицинских центрах.

В течение двух недель до начала научной работы 1291 пациент прошел вакцинацию от заболевания. Подавляющее большинство из них выбрали для прививки вакцину «Спутник V». Результаты исследования показали, что у привитых пациентов на 76% снизился риск повреждения легких и на 81% шанс госпитализации, в частности при заражении дельта-штаммом коронавируса.

Россиянам, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», ранее разрешили въезд на Пхукет без карантина. Правила обновили власти Таиланда.