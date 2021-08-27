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Убийцу тюменской школьницы могла выдать наклейка на машине

  /   Обновлено: 27 августа 2021 11:58
Происшествия
Убийцу тюменской школьницы могла выдать наклейка на машине
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Тюмень, 27 августа. Правоохранители могли вычислить подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени по наклейке на его автомобиле.

Мужчина передвигался на неприметном Daewoo Matiz, владелицей которого является его сожительница. На заднее стекло он приклеил стикер с рекламой личного аккаунта в Instagram — таким образом он искал заказчиков на сборку мебели.

Этого автомобиля не было ни в одной из ориентировок, которые появились после исчезновения ребенка. Предположительно, транспортное средство попало на запись камер видеонаблюдения, а наклейка помогла установить личность предполагаемого преступника.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что заманил школьницу в квартиру, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого он изнасиловал девочку, задушил и спрятал ее тело в холодильник.

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расследование тюмень убийство девочки
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