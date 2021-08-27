Ведущая Скабеева поставила на место польского политолога Корейбу в споре о США

Москва, 27 августа. Телеведущая Ольга Скабеева вместе с политологом Владимиром Корниловым осадила польского эксперта Якуба Корейбу после слов о Варшаве и Вашингтоне.

Спор между сторонами возник в эфире передачи «60 минут». В студии обсуждали ситуацию в Афганистане. Политолог Корейба похвастался стойкостью поляков и отметил, что те бы не покинули собственную страну и стали ее защищать. В качестве примера эксперт привел Вашингтон, который показал последствия отказа «клиентов» сотрудничать в должной мере.

В ответ Скабеева иронично отметила легкость рассуждений «лежащих под американцами» поляков. Политолог бурно отреагировал на выпад и напомнил о прежней зависимости Варшавы от СССР.

«А под американцами гораздо легче лежать. Сами попробуйте, вам тоже понравится», — сказал Корейба.

Ведущая Скабеева и Корнилов поставили на место польского политолога в споре после заявления о Варшаве-«подстилке США». Российский эксперт предложил детальнее рассмотреть слова оппонента, который спорно высказался о собственном государстве. Корейба попытался переложить ответственность за собственное высказывание на Корнилова, однако выводы были сделаны.

Ранее телеведущая жестко ответила украинскому журналисту Владимиру Самарскому. Он поинтересовался заработной платой Скабеевой, а та подчеркнула, что не имеет права разглашать подобную информацию по условиям контракта.