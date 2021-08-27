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Норвежский суд рассмотрит вопрос об УДО Андерса Брейвика

  /   Обновлено: 27 августа 2021 11:56
Происшествия
Норвежский суд рассмотрит вопрос об УДО Андерса Брейвика
pixabay.com  /  Arek Socha

Осло, 27 августа. Суд в Норвегии проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика. Он отбывает наказание за совершение терактов в июле 2011 года.

Брейвик попросил о досрочном освобождении осенью прошлого года, так как в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

Норвежец совершил два теракта в июле 2011 года. Брейвик устроил взрыв, из-за которого скончались восемь человек. После этого он расстрелял еще 69 граждан в лагере на острове Утойя. В своих действиях он раскаялся только в феврале 2018 года.

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