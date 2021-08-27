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Российская пловчиха Шабалина взяла золото на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:21
Спорт
Российская пловчиха Шабалина взяла золото на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Токио, 27 августа. Спортсменка Валерия Шабалина принесла российской команде еще одно золото на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянка завоевала первое место в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров. Шабалина преодолела установленное расстояние за 2 минуты 03,71 секунды. Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсменки из Великобритании Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт.

Российская пловчиха Дарья Пикалова ранее взяла серебро на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка заняла второе место в плавании на дистанции 100 метров на спине.

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россия паралимпиада золото
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