Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе

Проект «Украина», финансируемый странами Запада последние 30 лет, исчерпал себя, и только Россия может урегулировать ситуацию в этой стране через создание независимой Новороссии со столицей в Одессе. Об этом ФАН заявил финский политолог Йохан Бекман.

По словам иностранного эксперта, проект «Украина» 30 лет поддерживался западными государствами, однако это не привело ни к каким результатам.

«США, Евросоюз и Великобритания давали киевским властям деньги десятилетиями, но каков результат? — резонно интересуется Бекман. — Это полное фиаско! Я как представитель западного государства скажу, что нам стыдно. Даже Финляндия поддерживала Украину разными методами: финансированием, принятием определенных политических решений, специальными программами помощи. Сначала это была просто комедия, а теперь уже трагедия. Я думаю, что Украина потеряла всю поддержку западных стран».

Финский политолог подчеркнул, что в сложившейся ситуации только Россия может спасти Украину.

«С моей точки зрения, виноваты, конечно, сами западные страны, — подчеркнул собеседник ФАН. — Никакого выхода уже нет — только Россия может спасти Украину. Что конкретно Москва должна сделать? Это не ко мне вопрос — у вас есть Владимир Путин, Сергей Шойгу... Но я считаю, что необходимо гарантировать права русских и русскоговорящих в Новороссии».

Йохан Бекман добавил, что вопрос Крыма для Украины закрыт навсегда, и сейчас прежде всего необходимо закончить войну в Донбассе.

«Там каждый день стреляют, бомбят, мирные жители погибают до сих пор, — напомнил политолог. — Если вы хотите узнать мое мнение, то я хотел бы видеть Новороссию свободной, чтобы люди жили в безопасности и имели право разговаривать на своем языке, чтобы у них были все политические права. Одесса могла бы быть ее столицей. Только таким образом можно стабилизировать эту ситуацию. Иначе конфликт будет продолжаться и дальше».

Ранее Йохан Бекман назвал Украину санитарным кордоном и серой зоной Запада.